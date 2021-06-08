Присяжные оправдали сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали по делу об убийстве 22-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, передает телеканал ..

Присяжные оправдали сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали по делу об убийстве 22-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, передает телеканал "". Приговор огласил Никулинский суд. Заседатели пришли к выводу, что следствие не предоставило убедительных доказательств вины молодого человека.Трагедия разыгралась еще в 2018 году. Тело девушки было обнаружено под окнами студенческого общежития. Пострадавшая три недели пролежала в коме, после чего скончалась. Соседи слышали, что перед этим она ругалась со своим молодым человеком – Муртузали Меджидовым.Изначально дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства". Позже его переквалифицировали в "Убийство".