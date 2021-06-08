Порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца дня во Владимире и по области ожидается гроза и сильный дождь. Местами возможен град.Как уточнили в пресс-службе МЧС, порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями в системе ЖКХ, а также может привести к росту количества ДТП и повреждению сельскохозяйственных культур.Жителям области рекомендуется не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Единый номер вызова экстренных служб - 101, 112.Напомним, что грозы во Владимирской области передают уже