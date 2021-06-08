Возле причала в городе Светлое Калининградской области во время спуска на воду ушел на дно рыболовецкий траулер Капитан Лобанов, передает . Для того, чтобы судно не ушло под воду полностью, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/08-06-2021-v-kaliningradskoj-oblasti-ushel-pod-vodu-trauler.html" target="_blank">В Калининградской области ушел под воду траулер</a> - Возле причала в городе Светлое Калининградской области во время спуска на воду ушел на дно рыболовецкий траулер Капитан Лобанов, передает . Для того, чтобы судно не ушло под воду полностью, ..
[url=https://33live.ru/novosti/08-06-2021-v-kaliningradskoj-oblasti-ushel-pod-vodu-trauler.html]В Калининградской области ушел под воду траулер[/url] - Возле причала в городе Светлое Калининградской области во время спуска на воду ушел на дно рыболовецкий траулер Капитан Лобанов, передает . Для того, чтобы судно не ушло под воду полностью, ..