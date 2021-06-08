Возле причала в городе Светлое Калининградской области во время спуска на воду ушел на дно рыболовецкий траулер Капитан Лобанов, передает . Для того, чтобы судно не ушло под воду полностью, ..

Возле причала в городе Светлое Калининградской области во время спуска на воду ушел на дно рыболовецкий траулер "Капитан Лобанов", передает . Для того, чтобы судно не ушло под воду полностью, его закрепили тросами. Специалисты работают над выяснением причин инцидента.