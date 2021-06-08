Порывы будут достигать 17 м/с.

В ближайшие два часа в Костромской области с сохранением до конца дня ожидается гроза с дождём и сильный ветер. Порывы будут достигать 17 м/с. Об этом сообщил региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В пресс-службе администрации региона предупреждают, что непогода может стать причиной нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, обрушения широкопролетных элементов зданий из легких металлических конструкций.Повышается риск возникновения ДТП и образования пробок на дорогах.Просим жителей и гостей региона учитывать данную информацию в своей повседневной деятельности, не оставлять детей без присмотра, - добавили в департаменте региональной безопасности.Единый номер экстренных служб - 112.