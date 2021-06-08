Газопровод Северный поток – 2 будет использоваться, несмотря на заявления и действия Вашингтона, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Газопровод "Северный поток – 2" будет использоваться, несмотря на заявления и действия Вашингтона, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Три недели назад появилась информация о том, что американцы не планируют вводить новые санкции против "Северного потока – 2". Джо Байден даже назвал их контрпродуктивными. Однако накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: Вашингтон может возобновить санкции против компаний, которые осуществляют строительство газопровода.Впрочем, в МИД РФ не придали значение этим словам. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что вне зависимости от того, какие решения примет американская сторона, поставки экологически чистого газа начнутся и укрепят энергетическую безопасность стран, которые будут его получать.Дипломат отметил, что Москва не собирается вести переговоры о смягчении или отмены санкционной политики США в отношении России. Мол, пройдет время и американцы поймут, насколько ущербны и бессмысленны такие действия.Напомним, ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин США за попытки сделать "Северный поток – 2" политическим проектом. Спикер ГД напомнил об экономической направленности газопровода. По его словам, это дает европейским странам эффективно развивать свою промышленность, энергетику и другие сферы.