ДТП произошло 19 декабря 2020 года на федеральной автодороге М-7 «Волга».

Следственным отделом ОМВД России по Петушнскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего приезжего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).19 декабря прошлого года на 113 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель «Рено», 1976 г.р., и его пассажир 1969 г.р.По версии следствия, обвиняемый, управлявший автомобилем «Мицубиси», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым автомобилем, следовавшим из Москвы.Автомобиль фигуранта был технически исправен, но сам водитель не имел права управления транспортными средствами.Свою вину фигурант признал полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.