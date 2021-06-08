Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что государству следует больше поддерживать матерей с детьми.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что государству следует больше поддерживать матерей с детьми.Политик отреагировал на призыв лидера партии ЛДПР ВладимираЖириновского к ограничению рождаемости в мире. По его мнению, в каждой семьедолжен быть один ребенок. В таком случае рост населения планеты остановится, иуровень жизни у многих улучшится, уверен глава фракции.Виталий Милонов в корне не согласился с этой позицией. Депутатзаявил, что каждый народ имеет право выбирать себе нормы жизни. Он отметил, что китайцы, американцы, японцы, эстонцы или канадцы, если захотят, могут насовсемотказаться от рождения детей.Депутат добавил, что у России свой путь: одной из главныхценностей русского народа всегда было деторождение. Милонов подчеркнул, чтомногодетные семьи раньше пользовались большим уважением и почетом, и такое отношение к ним должно оставаться в обществе.Он предложил издать закон, который бы приравнивалмногодетных матерей к государственным служащим. Виталий Милонов выступил за то, чтобы женщины получали деньги за рождение и воспитание детей, передает "Общественнаяслужба новостей".Ранее депутат Госдумы по морально-этическим причинам. Виталий Милонов пояснил, что только негодяи могут названивать женщинам и угрожать им и их детям из-за долгов.