Большегруз с полуприцепом развернуло поперек дороги. Как сообщают в УПРДОР Москва-Нижний Новгород, авария произошла 8 июня на 168-м километре трассы ориентировочно около 14:00 в сторону

Большегруз с полуприцепом развернуло поперек дороги. Как сообщают в УПРДОР Москва-Нижний Новгород, авария произошла 8 июня на 168-м километре трассы ориентировочно около 14:00 в сторону Владимира перед поворотом на Колокшу. Судя по фото автолюбителей, столкнулась фура и легковушка, на дороге видны следы разлившегося топлива. Грузовой автомобиль перегородил две полосы. На проезжую часть из поврежденного бензобака