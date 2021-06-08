Большегруз с полуприцепом развернуло поперек дороги. Как сообщают в УПРДОР Москва-Нижний Новгород, авария произошла 8 июня на 168-м километре трассы ориентировочно около 14:00 в сторону
<a href="https://33live.ru/novosti/08-06-2021-v-sobinskom-rajone-v-rezultate-dtp-fura-perekryla-trassu-m-7.html" target="_blank">В Собинском районе в результате ДТП фура перекрыла трассу М-7</a> - Большегруз с полуприцепом развернуло поперек дороги. Как сообщают в УПРДОР Москва-Нижний Новгород, авария произошла 8 июня на 168-м километре трассы ориентировочно около 14:00 в сторону
[url=https://33live.ru/novosti/08-06-2021-v-sobinskom-rajone-v-rezultate-dtp-fura-perekryla-trassu-m-7.html]В Собинском районе в результате ДТП фура перекрыла трассу М-7[/url] - Большегруз с полуприцепом развернуло поперек дороги. Как сообщают в УПРДОР Москва-Нижний Новгород, авария произошла 8 июня на 168-м километре трассы ориентировочно около 14:00 в сторону