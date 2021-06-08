Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией под видом массажного салона...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией под видом массажного салона.В полицию поступила информация о том, что в одном из помещений в центре Москвы, оборудованном под массажный салон, оказывают услуги интимного характера за денежное вознаграждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Садовой-Самотечной улице задержали подозреваемую – 29-летнюю приезжую из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленница работала администратором данного заведения. В ее обязанности входил подбор девушек, их трудоустройство и выдача им заработной платы. Кроме того, она устанавливала внутренний распорядок работы притона и контролировала его выполнение, а также отвечала на телефонные звонки клиентов.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В данном помещении полицейские также задержали четверых приезжих девушек в возрасте от 19 до 25 лет по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60