В администрации Владимирской области всерьёз задумались о возможности заключения концессии в сфере пассажирских перевозок. Об этом редакции «АиФ-Владимир» сообщили в пресс-службе ..

В администрации Владимирской области всерьёз задумались о возможности заключения концессии в сфере пассажирских перевозок. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.«Завтра 9 июня вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко проведёт совещание по вопросу организации пассажирских перевозок в регионе. В ходе заседания будет обсуждаться перспектива создания регионального оператора», - уточнили в обладминистрации.