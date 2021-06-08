Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя госучреждения “Облстройзаказчик”. Его обвиняют в двух преступлениях –

Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя госучреждения “Облстройзаказчик”. Его обвиняют в двух преступлениях – злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Напомним, еще в июле 2017-го года администрация Собинского района заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство школы на 1000 мест стоимостью более 647 миллионов рублей. По