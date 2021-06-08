В одном случае фигурантка распорядилась 15 000 рублей с найденной карты, в другом злоумышленник похитил более 100 тысяч рублей с карты своей бабушки.

2 июня текущего года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру обратилась 66-летняя местная жительница, сообщившая, что обнаружила пропажу со счета кредитной банковской карты более 100 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий. В результате было установлено, что доступ к карте могли иметь родственники потерпевшей, а списания разных сумм происходили в период с января по май.По подозрению в причастности к краже денег полицейские задержали 18-летнего внука заявительницы.Установлено, что подозреваемый узнал реквизиты карты, установил на свой мобильный телефон мобильное приложение и переводил разные суммы на свою карту. Смс-уведомления о денежных операциях с телефона потерпевшей молодой человек удалял, когда приходил в гости.С аналогичным заявлением в дежурную часть полиции обратилась жительница Гусь-Хрустального района.Сотрудника полиции потерпевшая рассказала, что во время покупок в одном из магазинов забыла карту на прилавке, но, когда вернулась, не обнаружила её.Опросив персонал торговой точки, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 63-летняя местная жительница.Местонахождение женщины было установлено.В содеянном злоумышленница призналась и пояснила, что нашла банковскую карту, но предпринимать меры к поискам владельца не стала, решив самостоятельно распорядиться чужими деньгами. Фигурантка несколько раз использовала карту для оплаты покупок в магазинах, потратив в общей сложности около 15 000 рублей.Следователями МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).