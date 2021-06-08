Информацию о местонахождении пенсионерки необходимо сообщать в полицию, по телефону «02», либо на круглосуточный телефон волонтёров: 8-800-700-54-52.

Во Владимире без вести пропала 84-летняя Клавдия Самойлова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Рост Клавдии Савельевны - 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-каштановые, глаза - карие.Предположительно одета в чёрно-желтую кофту, розовую кофту, черные леггинсы, бежевую майку, рыжую тапку и черный кроссовок.Информацию о возможном местонахождении пенсионерки необходимо сообщать в полицию, по телефону «02», либо на круглосуточный телефон волонтёров: 8-800-700-54-52.