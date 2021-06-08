Во Владимире стартовала детская летняя оздоровительная кампания. 250 школьников уехали на первую смену в муниципальный лагерь “Дружба”. Столько же ребят отправили в “Икар”. Дети

Во Владимире стартовала детская летняя оздоровительная кампания. 250 школьников уехали на первую смену в муниципальный лагерь “Дружба”. Столько же ребят отправили в “Икар”. Дети на чемоданах. Родители суетятся. На горизонте – желанный для всех отдых. После пандемийного 2020, загородные лагеря вновь распахнули свои двери для школьников. Александра Мезинова, мама школьников Я счастлива. Им по 14