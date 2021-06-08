Ему было 68 лет.

Во Владимире 7 июня на 69-ом году жизни скончался детский врач анестезиолог-реаниматолог Олег Краснов. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.С 1986 года Олег Валерьевич работал в детской реанимации Владимирской ОКБ. Он был высококвалифицированным специалистом и пользовался заслуженным уважением со стороны коллег и пациентов.Доктор был одним из первых, кто открыл во Владимире частное медучреждение.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Краснова.Прощание с Олегом Валерьевичем состоится 9 июня в 12:00 в храме Казанской иконы Божией Матери.