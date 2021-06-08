Движение для всех видов транспорта будет ограничено на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского. Во Владимире из-за строительства Рпенского проезда перекроют еще две улицы. С 10 июня по 15 июля

Движение для всех видов транспорта будет ограничено на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского. Во Владимире из-за строительства Рпенского проезда перекроют еще две улицы. С 10 июня по 15 июля будет ограничено движение транспорта возле дома №2 по улице Юбилейной. Судя по схемам мэрии, дорожные работы будут вестись в два этапа: с 10 по 24 июня