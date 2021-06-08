Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.
Во Владимирской области вора в законе осудят за признание своего статуса.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в суд передано уголовное дело в отношении мужчины 1971 года рождения.
«В середине 1990-х годов мужчина был «коронован» по всем традициям преступного мира. В ноябре 2019 года в СИЗО-1 в ходе проверки сотрудниками учреждения установочных данных арестованного, он указал на высшее положение в преступной иерархии», - сообщили в надзорном ведомстве.
Находясь в изоляторе и нарушая правила, мужчина сообщил другим арестантам свою уголовную кличку «Алхас», получив от них признание воровского «статуса».
По результатам расследования обвиняемый признал свою вину.
Дело предстоит рассматривать Владимирскому областному суду. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.