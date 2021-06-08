Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.

Во Владимирской области вора в законе осудят за признание своего статуса.Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в суд передано уголовное дело в отношении мужчины 1971 года рождения.«В середине 1990-х годов мужчина был «коронован» по всем традициям преступного мира. В ноябре 2019 года в СИЗО-1 в ходе проверки сотрудниками учреждения установочных данных арестованного, он указал на высшее положение в преступной иерархии», - сообщили в надзорном ведомстве.Находясь в изоляторе и нарушая правила, мужчина сообщил другим арестантам свою уголовную кличку «Алхас», получив от них признание воровского «статуса».По результатам расследования обвиняемый признал свою вину.Дело предстоит рассматривать Владимирскому областному суду. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.