Профилактика проводится в детских лагерях и на улицах районных центров.
С наступлением летнего периода сотрудники Госавтоинспекции усиливают меры профилактики, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей двухколесного транспорта. Накануне тематический рейд полицейские провели в Собинском районе Владимирской области.
К участию присоединились представители администрации и местного спортивного клуба, активно пользующиеся велосипедами.
Полицейские напомнили участникам акции о том, что при управлении велосипедом важно строго следовать Правилам дорожного движения, использовать защитную экипировку и уважительно относиться к другим участникам движения.
Взрослым напомнили, что азы дорожной азбуки с детьми важно изучать с малых лет и регулярно пополнять знания, чтобы избежать печальных последствий.
В Киржачском районе сотрудники ГИБДД провели тематическое занятие «Управляй велосипедом безопасно» для ребят из школьного лагеря.
Перед началом игры инспекторы напомнили юным участникам правила управления велосипедом.
В ходе соревновательной программы юные велосипедисты смогли продемонстрировать свое мастерство в фигурном вождении велосипеда, показать знание устройства велосипеда, проявить эрудицию и находчивость.
В конце мероприятия всем его участникам были вручены световозвращающие браслеты, а лучшие участники получили в подарок по комплекту средств защиты для велосипедистов.