Профилактика проводится в детских лагерях и на улицах районных центров.

С наступлением летнего периода сотрудники Госавтоинспекции усиливают меры профилактики, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей двухколесного транспорта. Накануне тематический рейд полицейские провели в Собинском районе Владимирской области.К участию присоединились представители администрации и местного спортивного клуба, активно пользующиеся велосипедами.Полицейские напомнили участникам акции о том, что при управлении велосипедом важно строго следовать Правилам дорожного движения, использовать защитную экипировку и уважительно относиться к другим участникам движения.Взрослым напомнили, что азы дорожной азбуки с детьми важно изучать с малых лет и регулярно пополнять знания, чтобы избежать печальных последствий.В Киржачском районе сотрудники ГИБДД провели тематическое занятие «Управляй велосипедом безопасно» для ребят из школьного лагеря.Перед началом игры инспекторы напомнили юным участникам правила управления велосипедом.В ходе соревновательной программы юные велосипедисты смогли продемонстрировать свое мастерство в фигурном вождении велосипеда, показать знание устройства велосипеда, проявить эрудицию и находчивость.В конце мероприятия всем его участникам были вручены световозвращающие браслеты, а лучшие участники получили в подарок по комплекту средств защиты для велосипедистов.