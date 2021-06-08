08.06.2021

2021-06-08 18:05:04

Во Владимирской области принят новый порядок обращения с бездомными животными

Департамент ветеринарии Владимирской области утвердил новый порядок обращения с безнадзорными животными: документ регламентирует особенности комплектации бригад ловцов, правила отлова и комфортной транспортировки животных до приюта и условия, при которых кошек и собак могут выпустить обратно на улицу.



Новый «Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории региона» опубликован на официальном портале правовой информации.



С февраля 2021 года по решению депутатов ЗакСобрания Владимирской области с городов и районов сняли полномочия по обращению с безнадзорными животными, переданные им в 2015 году. Органы местного самоуправления не справлялись с этими обязанностями из-за нехватки финансирования.



Департамент ветеринарии Владимирской области прорабатывает концепцию размещения в регионе пяти приютов для животных, где будут отлавливать и чипировать бродячих собак. Предположительно, в 2021 году организации появятся в Коврове, Владимире, Муроме, Вязниках и в Александровском районе. Напомним, в 2020 году на строительство приюта для бездомных животных во Владимрской области выделили 21 миллион рублей.



Новый документ регламентирует состав бригад по отлову животных - как минимум, два человека, они должны пройти специальный инструктаж, не иметь психических отклонений и случаев привлечения к ответственности за жестокое обращение с животными.



«Методы и средства отлова применяются в соответствии с принципами гуманности, исключающими жестокое обращение с животными, в том числе применение лекарственных средств, способов и технических приспособлений, приводящих к увечьям, травмам или гибели животных», - говорится в Положении.



Организация, ведущая отлов, отвечает за жизнь и здоровье кошек и собак. Также они должны снимать на видео как процесс отлова, так и момент, когда животное выпускают на волю.



Перевозить животных в приюты можно только на оборудованных автомобилях с отсеками для животных разного пола, размера и возраста, защитой животных от неблагоприятной погоды и увечий в процессе транспортировки. В транспортных клетках должна быть подстилка и достаточно места. При длительной перевозке животных обязательно поить.



Сам отлов животных категорически нельзя проводить в присутствии детей.



В приюте животных должны осмотреть, вылечить при необходимости, стерилизовать, чипировать, вакцинировать и, если собака или кошка не проявляет агрессии, отпустить на прежние места обитания, исключая территории социально-культурных, образовательных и медицинских учреждений.



Фото: