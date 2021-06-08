На четыре меньше, чем накануне. Последний раз такая суточная прибавка фиксировалась 29-го мая. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 930 инфицированных. В лидерах по приросту

На четыре меньше, чем накануне. Последний раз такая суточная прибавка фиксировалась 29-го мая. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 930 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 10 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 11. Таким образом всего с начала пандемии в областном центре уже 7 748 заражённых. Общая