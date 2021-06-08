Также его на два года лишили водительских прав.

Во Владимире водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, приговорили к одному году колонии-поселения.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, вечером 25 января на улице Усти-на-Лабе, управляя «Лексусом 460», мужчина выехал на «зебру», где не уступил дорогу пешеходу. В результате женщина попала под колёса иномарки и скончалась от полученных травм.В ходе заседания 46-летний подсудимый признал свою вину. Следующий год он проведёт в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.Приговор пока не вступил в законную силу.