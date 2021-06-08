08.06.2021

2021-06-08 17:30:04

Восьмая Музыкальная экспедиция открылась джазовым концертом в Патриаршем саду Владимира

После июньского дождя и мощной грозы джаз прогремел в Патриаршем саду Владимира. В регионе уже в восьмой раз стартовал Международный фестиваль-путешественник "Музыкальная экспедиция". Сотни людей собрались послушать музыку под открытым небом. На открытии побывал и наш корреспондент Александр Сыпченко, он расскажет все подробности.



Скрипка, виолончель, труба и валторна вновь звучат под открытым небом в Патриаршем саду Владимира. Сотни зрителей ждали возвращения "Музыкальной экспедиции" целый год. И, как и год назад, концертная программа началась после проливного дождя и грозы. "Для странствующих музыкантов это уже стало традицией", - говорит скрипачка Ася Соршнева.



Ася Соршнева, скрипачка:



- Распогоживается, распогоживается, и, я думаю, все будет хорошо, но для инструментов, конечно, очень тяжело, я думаю, все будет такое немножечко плавать, но для джаза это классно.



"Музыкальная экспедиция-2021" по именам ничем не уступает предыдущим фестивалям. Помимо джаза, ирландской музыки, в программе классика - произведения Шумана, Прокофьева и Франка исполнят Александр Ситковецкий, Жиль Апап и другие известные музыканты.



- Цель фестиваля - объединить культуру и туризм, представить широкой аудитории мировую музыкальную классику, а также привлечь внимание людей к возрождению национального культурного наследия, - говорит художественный руководитель проекта Борис Андрианов.



Борис Андрианов, виолончелист, художественный руководитель проекта, заслуженный артист России:



- Благодаря поддержке Росконцерта и московской филармонии уже будет федеральная музыкальная экспедиция, еще в 5 регионах у нас в этом году планируются концерты. Конечно, самое главное - это здесь, во Владимире, но мы очень хотим, чтобы этот формат из Владимира именно лучами расходился по всей стране.



После джазовой феерии в Патриаршем саду экспедиция прибудет в село Весь Суздальского района. Там выступит Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. А затем музыканты дадут концерт в деревне Зауичье Камешковского района. Далее экспедиция посетит Александровский и Вязниковский районы



Алиса Бирюкова, директор Департамента культуры Владимирской области:



- В этом году фестиваль, на мой взгляд, заметно вырос, преобразился, изменился, обрел новых слушателей и как-то расширил в очередной раз рамки своего культурного влияния.



Завершится "Музыкальная экспедиция" 14 июня в самом сердце Владимира - на Соборной площади. Прозвучит концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.







Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".