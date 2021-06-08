Группа будет приглашать к сотрудничеству надежных партнеров, обладающих большим опытом и серьезной экспертизой. Об этом в ходе сессии ПМЭФ-2021 «Конкурировать нельзя сотрудничать. Где ..

Группа будет приглашать к сотрудничеству надежных партнеров, обладающих большим опытом и серьезной экспертизой. Об этом в ходе сессии ПМЭФ-2021 «Конкурировать нельзя сотрудничать. Где ставить запятую компаниям, создающим бизнес-экосистемы?» рассказал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. По его мнению, через три года объемы рынка продаж новых автомобилей онлайн, в том числе в части лизинговых инструментов, догонят традиционные каналы.«Совместно с банком мы строим автоэкосистему, которая будет предлагать услуги по покупке, продаже и постпродажному обслуживанию автомобилей как физическим, так и юридическим лицам. У ВТБ Лизинг во владении около 60 тысяч автомобилей, и конечно, в группе у нас самая сильная экспертиза по экономическому циклу жизни автомобиля. Поэтому мы принимаем непосредственное участие в разработке этого сервиса. Наша цель - сделать удобный онлайн маркетплейс, где клиент сможет выбрать автомобиль в реальной комплектации и по реальной цене и получить онлайн консультацию по вопросам покупки и организации сделки. Это то, чего сейчас потребитель в большой степени лишен. Отдельные международные и отечественные марки стали предлагать такую услугу, но для того, чтобы выбрать из нескольких брендов, вам надо сходить в разные магазины, и это очень неудобно», - отметил Дмитрий Ивантер.Автоэкосистема ВТБ относится к гибридному типу. Финансовые услуги, связанные с автомобилем, будут предоставляться в основном группой ВТБ, плюс White Label услуги других финансовых игроков. Сервисная часть, связанная с обслуживанием автомобилей, будет предоставляться партнерами группы.«Мы не видим необходимости создавать какую-то дополнительную конкуренцию, если есть уже хороший качественный партнерский сервис, который можно добавить в экосистему и тем самым дать клиенту выбор, где обслуживать свой автомобиль. Это совершенно не нужно. Есть большая качественная дилерская инфраструктура, которая много лет строила этот бизнес, и они отлично справятся с сервисом гораздо лучше, чем если группа ВТБ сама вдруг начнет это делать. Мы считаем, что клиенты будут довольны тем, что у них есть выбор. Если в отношении обслуживания авто, например, шиномонтажа ему предложить только одну возможность, это ограничит клиента и сделает услугу неудобной», - считает Дмитрий Ивантер.ВТБ и ВТБ Лизинг планируют запустить маркетплейс по покупке и продаже автомобилей, на которой в том числе будут доступны и услуги лизинга. Цель создаваемой экосистемы - создать новый позитивный клиентский опыт по покупке, владению и продаже автомобиля. Приобретая автомобиль, потребители смогут профинансировать его при помощи собственных денег, используя транзакционный сервис, взять автокредит или оформить подписку. Для бизнеса будет доступен финансовый лизинг. Все эти услуги будут находиться в одном месте, пользоваться ими будет удобно и быстро.По оценке McKinsey, к 2025 году 30% мирового ВВП будут формировать экосистемы. Для лизинговых компаний участие в банковских экосистемах – это возможность доступа к розничным клиентам финансовой группы. Опыт развития мировой индустрии лизинга во многом сфокусирован на услугах для людей, тогда как в России по итогам 2020 года - это только 1% рынка. В настоящее время ВТБ Лизинг и другие компании начали тестировать инновационный сервис подписки как форму операционного лизинга автомобилей для личного пользования. Для российского рынка лизинга это будет первый выход на массовую работу с физическими лицами.