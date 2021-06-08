Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В Коврове 24-летнего телефонного террориста приговорили к трём годам условно.В ходе процесса установлено, что 24 октября прошлого года парень позвонил по телефону 112 и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании общежития Ковровского транспортного колледжа.После проверки сигнала, стало понятно, что звонок – ложный. Шутника задержали. Выяснилось, что ковровчанин звонил в состоянии алкогольного опьянения.На основании материалов УФСБ, следственным отделом МО МВД РФ «Ковровский» было возбуждено уголовное дело.В мае 2021 года горсуд признал лжетеррориста виновным и приговорил к трём годам условно с испытательным сроком – полтора года.Приговор вступил в законную силу.