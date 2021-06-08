Американист Юрий Рогулев высказался о предстоящей встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Американист Юрий Рогулев высказался о предстоящей встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.По его словам, украинский лидер был обеспокоен решением американского коллеги не вводить новые санкции против газопровода "Северный поток – 2". Эксперт считает, что Владимир Зеленский хочет встретиться с Джо Байденом, чтобы лично убедиться, что случившееся не повлияет на отношения стран.Рогулев заявил, что на предстоящих переговорах глава Украины будет просить о финансовой и военной поддержке. За помощь Байдена Зеленскому придется платить, подчеркнул специалист, – платить суверенитетом Украины, ее самостоятельностью, а также позицией по ряду внутренних вопросов."Никогда безусловной помощи США не предоставляют", – сказал Рогулев.В минувший понедельник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президентов Америки и Украины. Байден пообещал коллеге поддерживать суверенитет и территориальную целостность его страны. Также глава Соединенных Штатов пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом этим летом.Ранее СМИ сообщили о том, что президент Незалежной просил Байдена о встрече до российско-американского саммита. По информации издания Axios, администрация главы Соединенных Штатов отказалась устраивать переговоры из-за