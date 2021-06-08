Обвиняемой грозит шесть лет колонии.

Во Владимире осудят 23-летнюю девушку, которая сняла с краденой у знакомого банковской карты 70 тысяч рублей.По версии следствия, подозреваемая отдыхала в компании друзей, в которой услышала, что её приятель называет пин-код от карты.После того, как он уснул, злоумышленница попыталась обналичить с его счёта более 70 тысяч рублей. Провернув аферу, она вернула карту обратно.Протрезвевший владелец платёжного средства был удивлён исчезновению денег. Он обратился в полицию. Личность преступницы установили по камерам видеонаблюдения.Жительница Владимира призналась в совершении преступления. Она мотивировала свой поступок желанием расплатиться за ремонт своего авто после ДТП. Оставшуюся часть средств безработная дама хотела оставить себе.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит шесть лет колонии.