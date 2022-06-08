Судебное следствие по делу о жестоком убийстве несовершеннолетнего владимирца завершено. Подсудимые полностью признали свою вину. Напомним, трагедия произошла в конце прошлого года. Как

Судебное следствие по делу о жестоком убийстве несовершеннолетнего владимирца завершено. Подсудимые полностью признали свою вину. Напомним, трагедия произошла в конце прошлого года. Как установило следствие, один из подсудимых испытывал неприязнь к 14-летнему племяннику жены и не раз с ним конфликтовал. При этом мужчина вместе с супругой и двумя детьми жил в квартире, принадлежащей матери подростка.