8 июня 2022 года – народный праздник Карпов день.

8 июня 2022 года – народный праздник Карпов день.История праздника Карпов день, который выпадает на 8 июня, берет свое начало в I веке. Тогда жил один из 70-ти учеников Иисуса Христа – апостол Карп. Святого еще при жизни называли добродетелем и человеком, облагающим возвышенной чистотой ума. Впечатляясь качествами Карпа, апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской.Как умер святой, точно неизвестно. Согласно одним источникам, он умер своей смертью в Берии, а другим – скончался в муках при императоре Нероне.ТрадицииЭтот день в народе называют Карпом Карполовом. Не трудно догадаться, что в это время предки ловили рыбу, причем определенного семейства.Что нельзя делать 8 июняНе следует подавать на стол любое блюдо из рыбы. Согласно поверьям, такая трапеза может обернуться отравлением. В этот день разрешается есть только карпов. Также не стоит заниматься пересадкой растений. Они могут засохнуть. Однако безделье в этот день может лишить радостей жизни, поэтому все-таки необходимо найти себе занятие. Например, разумно было бы прибраться в доме, потому что оставлять беспорядокв этот праздниктоже было не принято.ПриметыКонечно же, в день Карпа, 8 июня, обращают внимание на поведение рыб. Если водные жители поднялись к поверхности, стоит ожидать ненастную погоду. Также есть смысл понаблюдать за комарами. Если они летают роем, грядет хорошая погода. Жара будет все лето, если голосит кукушка.