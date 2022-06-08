Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 8 июня, направил в профильный комитет ГД законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Документ подготовлен заксобранием Севастополя.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 8 июня, направил в профильный комитет ГД законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Документ подготовлен заксобранием Севастополя.Проект закона направлен для изучения в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Инициативу подготовят для рассмотрения на Совете ГД."Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства", – сказано в пояснительной записке к документу.В настоящий момент ответственность предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.Напомним, что в июле 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение обязать Россию ввести юридическую процедуру для признания однополых браков. "Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции", – Володин.