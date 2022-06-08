Он пробудет под стражей до 7 августа.

Во Владимире бывшему директору ГУП «Владимирское карьероуправление» продлили арест. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.Судья рассмотрел ходатайство следователя, который просил оставить фигуранта под стражей. Адвокаты подозреваемого возражали, но несмотря да их доводы следующие два месяца, до 7 августа, их подопечный все равно проведёт в СИЗО. Всего срок ареста составит 3 месяцев 28 суток.По СУ СК, руководитель продавал налево добытый и переработанный известняк и щебень. В 2020-2021 годах инертные материалы реализовывались различным коммерческим фирмам по заниженным ценам. Предприятию причинён ущерб на сумму более 80 млн рублей.Мужчину задержали утром 11 апреля. Дома у подозреваемого и лиц из его окружения проведены обыски.Напомним, что экс-директор руководил ГУПОМ с 2020 по 2022 годы.