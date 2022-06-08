ЦИК утвердил перечень регионов, где будет применяться ДЭГ.

Центризбирком список из семи регионов, в которых на выборах 11 сентября будет использоваться система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Отдать предпочтение тому или иному кандидату можно будет через портал госуслуг.Владимирская область подавала заявку на использование ДЭГ, но не попала в перечень, опубликованный ЦИКом. Жители 33-го региона проголосуют традиционным способом - проставляя галочки в бюллетенях.Напомним, что в единый день голосования владимирцы выберут губернатора.