На месте бывшего кинотеатра в Северном административном округе откроют многофункциональный общественный центр.

На месте бывшего кинотеатра в Северном административном округе откроют многофункциональный общественный центр.Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для создания качественной, комфортной и доступной инфраструктуры для граждан. Так, до конца текущего года специалисты планируют завершить реконструкцию бывшего кинотеатра "Прага". Вместо него на севере Москвы появится многофункциональный общественный центр. Строительные работы там начались еще в 2018 году, а к концу 2022 МФЦ должен быть сдан.Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. По его словам, объект по адресу улица Нижняя Масловка, дом 10 возводится за счет средств инвестора. Ведомство уже провело внеплановую инспекцию площадки, в ходе которой удалось проверить соответствие работ и материалов проектной документации.Чиновник подчеркнул, что на данном этапе уже завершено строительство основных конструкций, проложена кровля, ведутся фасадные работы."Строители монтируют витражи, которые определят внешний облик нового многофункционального центра − современный и динамичный. Теперь в здании четыре этажа и дополнительный подземный уровень", − отметил Войстратенко.Кроме того, по его словам, специалисты параллельно занимаются внутренней отделкой здания, а также монтируют инженерные системы и лифтовое оборудование. Четыре уровня соединят сразу пять лифтов. Причем, один из них будет технологическим, с грузоподъемностью до двух тысяч килограмм.Кстати, главная функция здания – кинотеатр – тоже будет сохранена. Для этого, по словам главы Мосгосстройнадзора, выделен третий этаж. Там разместят сразу пять залов для просмотра фильмов. Вместимость каждого кинозала порядка 800 человек. В здании появится и другие пространства: от торговых площадок до спортивных залов."Запроектированы супермаркет на подземном этаже, атриум со вторым светом и другие обширные пространства, где можно будет открыть не только магазины, но и, к примеру, фитнес-центр", − пояснил Войстратенко.К слову, после реконструкции площадь здания превысит девять тысяч квадратных метров. Для безопасности посетителей во многофункциональном центре установят системы видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Мосгосстройнадзор, как отметил его руководитель, уделяет особое внимание качеству работ и применяемых материалов на объектах массового пребывания людей.