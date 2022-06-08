Фигуры, появившиеся в парке Северное Тушино, до этого находились в Зарядье и Московском зоопарке.

Фигуры, появившиеся в парке "Северное Тушино", до этого находились в "Зарядье" и Московском зоопарке.В парках Москвы появляется все больше новых арт-объектов, которые привлекают внимание фотографов-любителей и -профессионалов. Некоторые из таких фигур "гастролируют" по разным районам города, чтобы порадовать как можно больше горожан и гостей столицы.Так, в живописном парке "Северное Тушино", который находится недалеко от Химкинского водохранилища, поселились красный медведь, синий барс и оранжевый тигр. Эти фигуры созданы по заказу Русского географического общества (РГО). Их представили на фестивале организации, который проходил в парке "Зарядье" три года назад. После этого некоторое время арт-объекты находились в Московском зоопарке.Снежный барс встречает горожан у фонтана у центрального входа в парк "Северное Тушино". Амурский тигр располагается около центральной аллеи — у лестницы, ведущей на набережную. Медведь установлен возле южного входа в парк. На стенде возле арт-объектов можно размещена информация о животном.Кстати, огромные светящиеся полярные медведи, которые являются одной из любимых новогодних композиций у москвичей, тоже "гастролирует". Впервые этот объект появился на проспекте Мира накануне 2019 года. Через год его установили в Парке Горького. А в последнюю зиму медведей вернули в Ростокино.Парк "Северное Тушино" располагается в одноименном районе, инфраструктура которого очень развита. При этом он считается одним из тихих районов столицы. Здесь открыты две станции метро "Планерная" и "Сходненская". А четыре общеобразовательные школы входят в рейтинг лучших в городе.По программе "Мой район" здесь благоустроены народный парк, несколько скверов, около 10 школ и детских садов, обустроены территория для отдыха у "Планерной" и более 620 парковочных мест, построено два детских сада и открыт филиал культурного центра "Алые Паруса".В этом же районе проведена реконструкция проезжей части на восьми улицах, а также северного вестибюля метро "Сходненская". В планах – благоустройство дворов и озеленение территорий, обустройство пешеходных переходов и развитие инфраструктуры в целом.