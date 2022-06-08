Автомобили имеют повышенную проходимость.

Владимирские лесничества получили 25 пожарных и патрульных машин. Автопарк филиалов ГАУ «Владлесхоз» пополнят пять пожарных автоцистерн АЦ 2,5-40, семь УАЗ-390945 «Фермер» и эвакуатор на шасси ГАЗ-33086.Машины имеют повышенную проходимость. Пожарные автоцистерны будут использоваться для доставки боевого расчёта из семи человек к месту возгорания, а также для тушения огня. Малые лесопатрульные комплексы предназначены для доставки людей и оборудования к местам лесных пожаров, проведения противопожарных работ, а также для ликвидации возгораний в селах и на хозяйственных объектах.Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности, выявления и пресечения незаконных рубок передано 12 патрульных Niva Travel.«У нас семь участковых лесничеств, в каждом есть машина. Почти каждый год мы получаем новую технику. Это, конечно, большое подспорье», – рассказал директор ГКУ «Владимирское лесничество» Василий Лягоскин.Добавим, что в 2022 году на закупку лесопожарной техники 33-му региону выделено 64,1 млн рублей.