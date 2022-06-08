В Пресненском районе дадут название площади. Решение принимали вместе с москвичами.

В Пресненском районе дадут название площади. Решение принимали вместе с москвичами.Площадь возле посольства США в Москве получит официальное название. Эта территория в Пресненском районе раньше никак не называлась.Благодаря программе "Активный гражданин" площадь на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка получит название. Москвичи сами выбирали его и согласовывали с властями.278 684 человека проголосовали за то или иное название для площади. Люди регистрировались на сайте Mos.ru и участвовали в голосовании.Самым популярным названием стал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". За него проголосовали 44,69 процента. На сайте было указано, что если это название одержит победу, то в Москве будет выбрана еще одна территория для присвоения названия в честь Луганской Народной Республики.Вторым названием в рейтинге следует "Площадь Защитников Донбасса". За него проголосовали 31,54 процента. За название "Площадь Героя России Владимира Жоги" проголосовали 8,33 процента голосов.Ранее в Мосгордуме выступили с инициативой увековечить в Москве память защитников Донбасса. В Правительство поступило множество обращений с вариантами названий. Это стало причиной вынесения названия площади на всеобщее голосование.