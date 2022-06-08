По делу назначена подготовка к судебному разбирательству.

Жительница Мурома пытается отсудить у «управляшки» 160 тысяч рублей за потоп у себя дома. Об этом рассказали в Муромском горсуде.В сентябре прошлого года в результате разгерметизации чугунного радиатора в соседской квартире произошёл пролив недвижимости истца. Батарея не имела отключающего устройства, отапливала несколько квартир и не могла быть демонтирована собственниками самостоятельно. Стоимость ремонта составила 160 тысяч рублей.Управляет домом ООО «Союз». Муромлянка уверена, что ущерб нанесён из-за ненадлежащего исполнения коммунальщиками своих обязанностей. Теперь она хочет взыскать с ответчика потраченные на ремонт деньги.По делу назначена подготовка к разбирательству.