На аукцион заявлялось 7 участников. В результате в торгах победил ИП Крывый из Самарской области. Он должен разработать документацию по планировке территории и проведению изыскательских

На аукцион заявлялось 7 участников. В результате в торгах победил ИП Крывый из Самарской области. Он должен разработать документацию по планировке территории и проведению изыскательских работ для строительства первого этапа дороги от микрорайона Лунево до площади Фрунзе. Сделать это победитель торгов взялся к концу сентября, более чем вдвое снизив начальную сумму контракта. На аукцион заявлялась