Владимир Киселев провел традиционный прием граждан. К спикеру Заксобрания обратились с важными для общества вопросами: от льгот на проезд для школьников до предоставления грантов на

Владимир Киселев провел традиционный прием граждан. К спикеру Заксобрания обратились с важными для общества вопросами: от льгот на проезд для школьников до предоставления грантов на развитие сельского хозяйства. Анна Зарубина – мама двоих детей. Она предложила ввести льготы для проезда школьников на автобусах. Сейчас учащиеся школ могут приобрести льготные проездные только для проезда на троллейбусах,