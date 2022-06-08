Объёмы выпускаемой продукции вырастут вдвое.

В Киржаче запустили новую автоматизированную линию по производству кровельных рулонных материалов. Их выпускает компания «Дёке Хоум Системс».Как рассказал в соцсетях Александр Авдеев, в непростое время многие предприятия показывают просто отличные результаты.«Объём инвестиций составил 300 млн рублей. Мощность производства превысит 15 млн квадратных метров в год. Объёмы выпускаемой продукции вырастут вдвое. Будет создано не менее 50 рабочих мест», - уточнил глава региона.Он уверен, что с такими поставщиками 33-ий регион точно сможет увеличить темпы строительства и подойти к отметке в 800 тысяч «квадратов» введённого жилья.Напомним, что завод по выпуску битумной черепицы и комплектующих, расположенный в деревне Федоровское под Киржачом, работает с 2014 года. Продукция торговой марки Docke поставляется в 17 стран мира.