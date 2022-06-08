Учатся спасать себя и других. В Камешковском районе стартовали традиционные областные соревнования «Школа безопасности». В них принимают участие школьники от 13 до 16 лет. Сформировано 23

Учатся спасать себя и других. В Камешковском районе стартовали традиционные областные соревнования «Школа безопасности». В них принимают участие школьники от 13 до 16 лет. Сформировано 23 команды. На протяжении четырех дней школьники учатся оказывать первую помощь и преодолевают различные препятствия. Одни из самых сложных испытаний «Маршрут выживания» и «Юный водник». Пётр Денисов, заместитель начальника Главного