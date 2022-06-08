Учатся спасать себя и других. В Камешковском районе стартовали традиционные областные соревнования «Школа безопасности». В них принимают участие школьники от 13 до 16 лет. Сформировано 23
<a href="https://33live.ru/novosti/08-06-2022-podrostki-uchatsya-vyzhivat-v-shkole-bezopasnosti-mchs.html" target="_blank">Подростки учатся выживать в “Школе безопасности” МЧС</a> - Учатся спасать себя и других. В Камешковском районе стартовали традиционные областные соревнования «Школа безопасности». В них принимают участие школьники от 13 до 16 лет. Сформировано 23
[url=https://33live.ru/novosti/08-06-2022-podrostki-uchatsya-vyzhivat-v-shkole-bezopasnosti-mchs.html]Подростки учатся выживать в “Школе безопасности” МЧС[/url] - Учатся спасать себя и других. В Камешковском районе стартовали традиционные областные соревнования «Школа безопасности». В них принимают участие школьники от 13 до 16 лет. Сформировано 23