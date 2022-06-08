Конкурс выиграл предприниматель из Самары.

Проект планировки территории под второй мост через Клязьму выполнит самарский предприниматель. Бизнесмен выиграл торги, снизив стоимость с четырёх до 1,68 млн рублей. Всего на лот претендовало семь человек.Сдать работу необходимо до сентября. ИП Крывый учтёт пересечение будущего объекта с железной дорогой, охранные зоны, места подтопления и другие обременения, наложенные на проектируемый участок земли.Строительство путепровода разобьют на два этапа. Первый - возведение автомагистрали в Загородном, которая соединит Судогодское шоссе и Лунёво. Вторая стадия - смычка этого направления с площадью Фрунзе и появление самого сооружения. Протяжённость моста составит 3 - 3,5 километра.