В работах по обновлению парка Покровское-Стрешнево принимают участие около 650 человек.

В работах по обновлению парка "Покровское-Стрешнево" принимают участие около 650 человек.В данный момент самым крупным экологическим проектом в Москве является реабилитация "Покровского-Стрешнева", поскольку объем работ весьма большой. Несмотря на то, что планируется завершить их ко Дню города, специалисты бережно и с заботой относятся к каждой детали.Концепция реабилитации парка называется "Пять парков в одном". Идеи, которые реализуются сейчас, поддержали свыше 70% москвичей на портале "Активный гражданин". Они не только проголосовали, но оставили свое мнение о проекте.Центральная часть, которая представляет из себя природный парк, останется естественной заповедной зоной. Эколого-просветительский парк, где отремонтируют экотропу и смотровую площадку, будет еще одной природной территорией, прогулки по которой будут в удовольствие.Чтобы подход к роднику "Царевна Лебедь" был безопасным, обустроят настил, укрепят склон и каптаж источников. Возле Иваньковских прудов появится досугово-рекреационный парк. Старые беседки будут заменены на современные и комфортные. Кроме того, установят дополнительные туалеты и организуют систему сбора отходов. Так удастся сохранить территорию в чистоте.Вокруг храма и усадебного ансамбля создадут историко-культурный парк. Будет проведена реставрация Господского дома, восстановлена планировка регулярного сада и пейзажного парка. А еще специалисты отреставрируют историческую ограду и угловую башенку из красного кирпича.Северная часть "Покровского-Стрешнева" отведена для спортивной инфраструктуры. Объекты появятся вдоль Ленинградского шоссе, на месте снесенных гаражей, и не затронут особо охраняемую природную территорию. Здесь создадут комплекс спортивных площадок с беговой дорожкой со специальным покрытием, площадками для воркаута и скейт-парком. Старые теннисные корты планируется обновить.Специалисты используют экологичные материалы: покрытие из щебня, песка, щепы, гравия и деревянные настилы. Над обновлением "Покровского-Стрешнева" работают свыше 650 человек. Задействовано 100 единиц техники. Летом парк не закроется полностью. Большая часть будет доступна для желающих прогуляться.К слову, за последние 11 лет в Москве привели в порядок и благоустроили свыше 886 парковых территорий. Их общая площадь составляет примерно 19,5 тысячи гектаров.