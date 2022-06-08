В первый год работы Кадрового центра столичного Департамента здравоохранения в учебных программах приняли участие около 25 тысяч слушателей. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В первый год работы Кадрового центра столичного Департамента здравоохраненияв учебных программахприняли участие около 25 тысяч слушателей. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что в городских больницах и поликлиниках работают более 50 тысяч врачей. Открытый в 2021 году Кадровый центр московского здравоохранения позволяет подбирать лучших медиков, повышать уровень знаний и оценивать качество их работы, написал мэр.По его словам, Кадровый центр стал единой точкой входа в московскую медицину. Для устройства на работу каждый врач должен пройти специальную процедуру в Кадровом центре – это гарантирует профессионализм медработников, подчеркнул Собянин.Второй задачей Кадрового центра градоначальник назвал обучение и повышение квалификации медицинского персонала. Врачи осваивают новые технологии и инновации."Более 1100 единиц современного оборудования создают возможность проведения обучающих курсов практически во всех областях современной медицины. Новейшие симуляторы до мельчайших деталей воспроизводят анатомию внутренних органов и максимально реалистично имитируют основные функции организма (дыхание, судороги, температуру тела, сердечные тоны, легочные шумы и др.). Как в реальной жизни", – написал мэр.Кадровый центр разработал более 20 обучающих и тренировочных программ по разным направлениям медицины. Практические занятия проводятся в имитационной среде, применяется симуляционное оборудование.Кроме того, столичные медики могут участвовать в открытых тренингах и самостоятельно работать на симуляционноым оборудовании по кардиологии, гинекологии, травматологии и другим направлениям. Отдельный блок посвящен проработке социально-психологических и управленческих навыков.Третья задача Кадрового центра – независимая оценка профессиональных навыков на всех этапах карьеры врача, написал Собянин. Столичные медики будут регулярно сдавать многоуровневый экзамен.В первый год оценочные процедуры прошли более 10 тысяч врачей. Экзамен на получение статуса "Московский врач" с первого раза успешно сдает только 40% претендентов, уточнил мэр."Мы и дальше будем совершенствовать систему повышения квалификации и независимой проверки знаний медицинских работников, чтобы московских пациентов лечили максимально компетентные и опытные врачи", – заключил градоначальник.Ранее Собянин о капитальном ремонте крупных больниц Москвы. 11 зданий ожидают модернизации.