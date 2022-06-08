Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении количества стартовых площадок для нужд программы реновации. В перечень вошло еще 13 адресов.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении количества стартовых площадок для нужд программы реновации. В перечень вошло еще 13 адресов.Площадки расположены в пяти административных округах столицы. Три находятся в центре города, семь – на юго-востоке. По одной площадке – на востоке, юге и северо-западе.Общее число стартовых площадок увеличилось до 556. На них можно построить около 8,8 миллиона квадратных метров. Новое жилье получат еще 6,7 тысячи москвичей.На сегодняшний день продолжается или уже завершилось переселение жителей 514 домов. Они получили квартиры в 182 новостройках.По программе реновации построено 192 жилых дома. Ведется проектирование 398 домов общей площадью более семи миллионов квадратных метров.Москвичи переезжают в пределах своего района. Зачастую новый дом находится по соседству со старым. Переселенцам не нужно менять привычную среду обитания, они продолжают пользоваться теми же объектами социальной инфраструктуры, магазинами, остановками общественного транспорта, станциями метро и местами отдыха.В рамках реновации предоставляются просторные квартиры с отделкой класса комфорт. Переселенцам нужно только перевезти вещи.Московская программа реновации ветхого жилья стартовала в 2017 году. В нее включено 5175 домов – это 350 тысяч квартир.Программа разделена на три этапа. Сейчас идет первый. Второй продлится с 2025 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.