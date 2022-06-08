За 5 месяцев 2022 года во Владимирской области произошло 38 аварий с участием автобусов, в которых три человека погибли и 57 пострадали. 17 ДТП произошли по вине водителей общественного

За 5 месяцев 2022 года во Владимирской области произошло 38 аварий с участием автобусов, в которых три человека погибли и 57 пострадали. 17 ДТП произошли по вине водителей общественного транспорта. Из всех возможных происшествий в автобусе, рассказывают в региональном УМВД, самые частые – падение пассажиров (44%), столкновение (33%), наезд на пешехода (11%) и наезд на