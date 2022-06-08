Открытие владимирских ученых уже использовали при возведении жилого дома в Муроме.

Во Владимирском государственном университете разработали и запатентовали технологию производства легкого бетона из стебля технической конопли. Цена материала выходит на 50% ниже арболита. При этом он обладает хорошими конструкционными и теплоизоляционными свойствами.Как сообщили в ВУЗе, костра конопли является отходом переработки. В составе бетона она заменяет лёгкий наполнитель, в качестве которого используют керамзит или сосновую щепу.Открытие владимирских ученых уже использовали при возведении жилого дома в Муроме. В планах - создание опытного производства с выходом на крупные производственные мощности. На эти цели специалисты получили федеральный грант.Ранее сообщалось, что во Владимирской области в выращивание и переработку растения 800 млн рублей.