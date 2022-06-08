Женщине вменяют незаконную приватизацию и продажу муниципального жилья.

Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело против 38-летней чиновницы из Карабаново, которую обвиняют в мошенничестве. Ранее её арестовали и поместили в СИЗО.Женщине вменяют незаконную приватизацию и продажу муниципального жилья. По версии следствия, в декабре 2020 года заведующая отделом имущественных и земельных отношений МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения города Карабаново», используя служебное положение, незаконно завладела «трёшкой». Она оформила недвижимость на подставное лицо. Впоследствии жильё продали. Как вы догадываетесь, деньги за имущество поступили не в бюджет, а в карман злоумышленницы. Ущерб оценён в миллион рублей.Добавим, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры подозреваемая в уголовном преступлении уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.О дате начала разбирательств не сообщается. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.