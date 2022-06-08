Строительство индустриального квартала в бывшей промзоне на северо-западе столицы идет с опережением графика.

Строительство индустриального квартала в бывшей промзоне на северо-западе столицы идет с опережением графика.В Москве продолжается реализация программы "Индустриальные кварталы", которая стартовала сравнительно недавно. Она подразумевает под собой комплексное развитие полузаброшенных бывших промзон. На таких территориях создаются новые рабочие места, строятся социальные объекты и развиваются высокотехнологичные производства.Первый договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Октябрьское Поле" был заключен два года назад. Проект был рассчитан на шесть лет. То есть его планировали реализовать до 2026 года, однако инвестор намерен завершить работы, которые идут с опережением графика, до конца 2024-го.В 2022 году планируется достроить поликлинику. Также получено разрешение на строительство технопарка. А еще на территории бывшей промзоны возводят школу и два детских сада. В здании общеобразовательного учреждения уже приступили к черновой отделке первого и второго этажей, продолжается устройство кровли и фасадов, монтируют окна.В этом микрорайоне построят и жилые дома с зонами для прогулок и отдыха. Возведение идет в три этапа. В корпусе первого этапа сейчас идут монолитные работы. В четырех корпусах второго этапа ведутся монолитные работы нулевого цикла и устройство конструкций подземного паркинга. На площадке для трех корпусов третьего этапа проводят земляные работы.В правительстве Москвы уверены, что комплексное развитие бывшей промзоны "Октябрьское поле" благоприятно скажется на внешнем облике города, улучшит качество жизни горожан, а также создаст уникальный кластер с разнообразной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха.Ранее сообщалось о реорганизации территории бывшей промзоны "Капотня" площадью 8,3 гектара. Там появятся новые предприятия, магазины, банки и кафе. В общей сложности возведут 136 тысяч квадратных метров недвижимости и создадут более 2,5 тысячи рабочих мест.А в Нижегородском районе на территории промзоны "Грайвороново" (площадь – 55 тысяч квадратных метров) построят индустриальный квартал. Здесь создадут научно-производственные и общественно-деловые пространства, появится свыше 400 новых рабочих мест.