Многие зрители знают Юлию Космачеву благодаря драме Белые росы. Актриса прославилась на всю страну с ролью Галюни и очень рано покинула этот мир.

Многие зрители знают Юлию Космачеву благодаря драме "Белые росы". Актриса прославилась на всю страну с ролью Галюни и очень рано покинула этот мир.В 80-е Юлия Космачева была одной из самых знаменитых и востребованных в кино детей страны. Ее тепло принимали зрители, любили режиссеры и хвалили прославленные коллеги. К сожалению, после раннего успеха судьба юной звезды сложилась печально. Повзрослев, Юлия перестала сниматься, а в 24 года неожиданно ушла из жизни.Юлия Космачева появилась на свет в 1976 году и росла творческим ребенком. Мать девочки была директором съемочной группы на ТВ и часто брала ее с собой на работу. До своего дебюта в качестве актрисы Юля успела сняться в нескольких телепрограммах, а в шесть лет радостно объявила маме, что они идут на пробы в кино. Режиссер Ефим Грибов, искавший девочку в свой фильм "Обуза", случайно заметил ее в танцевальном кружке.Не успела Космачева закончить работу в своем дебютном фильме, как на нее уже посыпались новые предложения. Режиссер Игорь Добролюбов утвердил малышку на роль Галюни в "Белых росах" и даже сократил ее эфирное время, чтобы девочка успела сняться в двух фильмах одновременно. Блестяще справившись с первыми ролями, Юлия была готова и дальше работать в поте лица. Впрочем, постановщики были только рады снимать такого талантливого ребенка.В отличие от многих других детей, Космачева не доставляла коллегам и руководству хлопот. Она выполняла все указания режиссеров, могла расплакаться по команде и не капризничала на съемочной площадке. Больше всего на свете Юля мечтала сыграть Красную Шапочку, поэтому буквально упросила Наталью Збандут взять ее на эту роль в музыкальный фильм "Сказки старого волшебника". Девочка торопилась сниматься и будто бы чувствовала, что ей отведено совсем мало времени как актрисе.Со временем популярность Юлии и в самом деле сошла на нет. Повзрослев, она превратилась в обычную школьницу, для которой уже не осталось работы в кино. Свою последнюю роль юная актриса исполнила в 11 лет, снявшись в фильме "Топинамбуры", а в театральный после окончания школы так и не поступила. Родители были категорически против.Впрочем, Юлия была не из тех, кто опускает руки. Она окончила журфак, всей душой полюбила новую профессию и начала работать на телевидении. К своим 24 годам девушка успела очень многое и активно строила планы на будущее. Однако в 2000 году ее неожиданно не стало.Вечером 16 декабря Космачева пришла к другу, живущему по соседству. А уже в три часа ночи приятель сообщил маме Юлии, что она скончалась. По словам товарища, он ненадолго отлучился в магазин и, вернувшись домой, обнаружил бездыханное тело девушки. Приехавшие медики констатировали остановку сердца, но выявить ее причины не удалось. Внезапная кончина Юли так и осталась для ее близких загадкой.