В указанный период подрядчик планирует демонтировать на объекте балки и газовую трубу.

В Коврове 9 июня полностью перекроют Павловский мост. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.«Ограничения введут для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Запрет будет действовать с 09:40 до 11:40», - уточнили местные власти.В указанный период планирует Автолюбителям стоит заранее выбирать альтернативные маршруты движения.Напомним, что шесть лет назад переправу признали аварийной. В текущем году на её ремонт выделили более 300 млн рублей. В апреле по эстакаде движение троллейбусов. Директор местного «Управления троллейбусного транспорта» надеется, что ограничения продлятся не на весь период ремонта путепровода. Восстановить троллейбусное сообщение планируется после завершения первого этапа работ.